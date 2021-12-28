民進黨在公投之後強推大新竹合併升格，被認為是在為即將屆滿的新竹市長林智堅鋪路，而林智堅也為此表態，27日晚間拋出震撼彈，正式宣布棄選大新竹市長，引發熱議。對此，媒體人黃揚明認為，林智堅的聲明就像王力宏一樣，「遲了」，但也肯定他的表態。

林智堅昨突拋震撼彈，宣布不參選大新竹市長，並於深夜在臉書發文表示，縣市分治後造成大新竹發展的困境，是他這幾年最深的感慨，所以想清楚這件事之後，做這樣的決定，就顯得自然。

對此，黃揚明昨在臉書表示，如果早在林智堅9月接受專訪拋出新竹縣市合併議題時，就明確表達自己不會參選合併後的大新竹市長，也就不會有急著在2022選前修法的爭議，更不會有「英人設市」、「狼狽為堅」等難堪的比喻。

對於林智堅現在表態，黃揚明仍認為還是值得肯定，也許林智堅接任內政部長主導修法後的竹竹合併，也不失為一步好棋。不過黃揚明也說，「但政壇就是這樣多變，才會有趣。」

此外，林智堅也在文中提到，大新竹縣市分治後，不論區域治理或是預算編列都受到很大侷限，惟有大新竹合併升格才能讓新竹轉骨、轉大人，但這樣的改變，會影響到少數人的位置與利益，從九月份他主動倡議以來困難重重，在野各政黨窮盡洪荒之力，放大「因人設事」，上周五（24日）更杯葛地制法修正案的進度，名為付委，實為拖延，這一退恐怕市民要再等四年、八年甚至更久的時間，因此幾經思量，他決定把在野黨用來以拖待變最大的理由—林智堅拿掉，用不參選來爭取朝野各政黨的支持。