義大利新增新冠確診人數創紀錄。

Omicron讓義大利疫情急速升溫，每日新增確診人數連3天破紀錄，當局規定確診者的密切接觸者必須隔離7至10天，專家預估2周內將會有約1000萬人需要隔離，屆時義大利將舉國「癱瘓」，呼籲修改隔離規定。

路透社報導，Omicron在義大利境內迅速傳播，上周連續三日單日新增確診人數創紀錄，耶誕節當日增加54762人確診。

義大利現行的防疫規定是，每一名確診者的密切接觸者中，若已經接種疫苗，隔離時間為7天，若沒有接種疫苗，隔離時間為10天。

不過專家認為這種隔離措施不可行，若按照現行隔離政策，義大利不久將舉國「癱瘓」。義大利非營利公衛組織Gimbe主席卡爾塔貝洛塔（Nino Cartabellotta）表示，每一名確診者平均都有5至10名密切接觸者，預估2周內義大利將會新增100萬人確診，這代表屆時將會有500至1000萬名密切接觸者需要隔離，他驚呼「這不可能」。

義大利病毒學家普瑞奧斯科（Fabrizio Pregliasco）也認同，「很明顯在這個階段以及Omicron擴散下，我們必須考慮介入的方式，否則我們將走向全面封鎖。」

針對專家建議，義大利防疫官員回應政府正在考慮修改隔離規定，部份政治人物呼籲，已經完整接種疫苗、且沒有出現症狀的接觸者不須隔離，也有人認為任何防疫限制應該針對那些未接種疫苗的人。

根據義國官方統計，將近80%的義大利民眾已經完整接種疫苗，29%已經接種第3劑。