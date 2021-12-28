在科技股和醫療股推進下，歐股周一收漲。在監管單位批准新冠相關產品後，羅氏製藥大漲。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲2.98點或0.62%，為485.49點，指數來到近一個月高點。科技股和防禦性股票例如醫療保健股和營建股領漲。

科技股為歐股在2021年中表現最好的次指數，至今上漲約33%，其次為銀行股上漲31%。繼2020年歐股下跌4%之後，歐股今年有望大漲21%。

由於對Omicron病毒的擔憂有所緩解，全球股市在小幅交易中上漲，標普500周一創新高。

JDF銀行研究主管Charalambos Pissouros說，交易量低和沒有令人驚訝的頭條新聞，通常會讓資產價格去遵循阻力最小的主流路徑。

儘管如此，新冠變種病毒的傳播仍令人擔憂，全球病例數的上升，阻礙了復甦。法國、義大利、英國在上周末的單日確診人數都創新高；中國確診人數也來到近21個月新高。全球各地航空公司在上周末取消了4500個航班。

Pissouros指出，大多數國家都不希望在這一周收緊社交限制，以免打壞了假期，但是到明年初可能就不一樣了。

法國高科技工業集團Gorge集團在證實對光學公司iXblue提出指示性收購報價之後，大漲6.43%。

羅氏製藥漲0.9%。瑞士監管單位批准Renapreve，此為羅氏與Regeneron一起開發的一種新冠抗體治療法。另外美國食品藥物局(FDA)也在上周五批准了羅氏的居家快速檢測劑的緊急使用。

歐洲跨國集團CNH工業上漲2.45%，延續到連三天上漲，股價來到17.2歐元新高。該集團在上周四通過要將卡車製造業務Iveco分拆。