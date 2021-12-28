根據衛生福利部公布的數據，109年國人十大死因仍以癌症居首，而細看十大癌症死亡率，因肝臟和肝內膽管癌病逝的人數僅次於肺癌，登上第二名。專科醫師疾呼，肝臟病變如能及早發現並追蹤治療，有很大機會逆轉勝，延緩肝臟功能惡化的時機。

醫示警「肝癌5危險徵兆」，發現太晚即末期，護肝大法詳解。(影音來源/健康療天室)

●B、C型肝炎帶原者若輕忽 就是肝癌候選人

臺安醫院胃腸肝膽科葉秉威醫師指出，肝癌的患者有7成左右是B型肝炎帶原，另有2成左右是C型肝炎患者，因此護肝首要關鍵，就是明確知道自己是否為帶原者，並且配合醫囑，持續追蹤。

B型與C型肝炎是國內感染人數最多的病毒性肝炎，感染後每4人有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌，是造成慢性肝病與肝癌死亡的主要原因。

●慢性肝炎不是小事 異狀都不會痛

醫師強調，慢性肝病造成的肝臟功能退化，是長時間累積的結果。若是肝炎未能妥善控制，接下來肝硬化到肝癌，幾乎指日可待。葉秉威醫師提醒，這些徵兆都是警訊：

（示意圖/Shutterstock)

1.手掌發紅；

2.胸口有蜘蛛般的血管擴張的情況；

3.肚皮有比較鼓張又呈直線放射的靜脈，像神話女妖梅杜莎的頭髮，纏繞在肚臍周圍；

4.眼白偏黃；

5.尿色偏紅棕色。

以數據來看，慢性B肝、C肝的患者如果沒能良好控制，大部分在介於50歲到60歲會出狀況。如果是酗酒造成的肝硬化，罹患肝癌的機率更高，並且通常在40多歲就會成癌。如果又輕忽發現早期症狀，等到出現下列症狀，恐已趨近末期：

(圖/健康療天室提供)

●護肝試試黑咖啡 研究證實適當引用有助益

葉秉威醫師指出，目前有研究證實能延緩肝纖維化、降低肝硬化風險的飲品，就是黑咖啡。研究數據指出，一天1杯到2杯的黑咖啡，可以調降慢性肝臟纖維化速度，就能減少3成左右罹患肝癌的風險。

(圖/健康療天室提供)

醫師呼籲，唯有早期發現、適當治療，才能有效阻斷肝炎、肝硬化、肝癌三部曲上身。所有B、C型肝炎帶原者或是慢性肝炎的患者，務必定期檢查，至少每半年一次；如果已經是肝硬化的患者，更要每3個月就要回診。

此外，日常生活避免接觸危險因子，像是避免共用針頭、保持健康體態、健康飲食、多運動等，都是護肝要件。更重要的是切勿過度飲酒，才能有效預防脂肪肝、酒精性肝炎。