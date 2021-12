新冠肺炎(COVID-19)疫情持續在全球蔓延,且近來非洲地區因Omicron變種病毒肆虐,導致確診人數迅速攀升。為共同因應疫情威脅,並以實際行動協助友好國家防疫,我國將援贈15萬劑高端疫苗予索馬利蘭共和國,以協助防範疫情擴散。我國駐索馬利蘭代表處臨時代辦吳鎮祺於本(12)月27日與索國衛生部長Hassan Mohamed Ali Gafadhi共同簽署台灣援贈索國疫苗協議。

外交部指出,索國衛生部基於其國內相關衛生法令及政策,已於日前正式核準我國產高端疫苗緊急使用授權(EUA)。

外交部表示,台灣持續關心世界公衛及防疫議題,樂願與國際社會共同合作解決全球健康問題;我國將秉持「人人要健康,台灣能幫忙」(Health for All Taiwan Can Help)的精神,持續協助友好國家及國際社會強化防疫機制,並深化國際防疫相關合作。