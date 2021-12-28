新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在全球蔓延，且近來非洲地區因Omicron變種病毒肆虐，導致確診人數迅速攀升。為共同因應疫情威脅，並以實際行動協助友好國家防疫，我國將援贈15萬劑高端疫苗予索馬利蘭共和國，以協助防範疫情擴散。我國駐索馬利蘭代表處臨時代辦吳鎮祺於本（12）月27日與索國衛生部長Hassan Mohamed Ali Gafadhi共同簽署台灣援贈索國疫苗協議。

外交部指出，索國衛生部基於其國內相關衛生法令及政策，已於日前正式核準我國產高端疫苗緊急使用授權（EUA）。

外交部表示，台灣持續關心世界公衛及防疫議題，樂願與國際社會共同合作解決全球健康問題；我國將秉持「人人要健康，台灣能幫忙」（Health for All Taiwan Can Help）的精神，持續協助友好國家及國際社會強化防疫機制，並深化國際防疫相關合作。