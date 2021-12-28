香港演員謝君豪外型帥氣，剛出道時氣勢如虹，還曾以電影《南海十三郎》打敗以《春光乍泄》入圍的張國榮，榮獲金馬獎最佳男主角，不僅能演還能唱跳，張君豪的人氣居高不下，然而一場意外卻徹底改變他的人生，當時他為了救飾演女兒的小演員，遭到火吻毀容，導致星途全毀。

謝君豪曾拍攝許多經典作品，包括《天外飛仙》、《書劍恩仇錄》、《仙劍奇俠傳一》等等，還在《仙劍奇俠傳一》中飾演胡歌的師父，現實中謝君豪也將胡歌收為徒弟，傳授演戲訣竅給對方，因此胡歌對他十分敬重，還稱謝君豪為恩師，兩人的好交情不言而喻。

謝君豪在當時是古裝專業戶。(圖/翻攝自微博)

由於外型帥氣又多才多藝，謝君豪擁有超高人氣，還憑藉精湛演技橫掃各大典禮大獎回家，然而2009年他在拍攝《楊貴妃秘史》，現場突然燃起大火，他為了救小女孩演員導致自己臉部燒傷，高顏值受到影響，謝君豪在演戲方面受到許多限制，他只能淡出演藝圈，先專心治療傷勢。

謝君豪聲勢大不如前卻知足常樂。(圖/翻攝自謝君豪微博)

謝君豪經過多次整形才慢慢恢復到原來的容貌，然而等到他重新回到演藝圈，資源和地位早已大不如前，導致他的作品數量大幅下降，他深知自己的狀況，不斷默默充實提升自我，在接受訪問時也灑脫的表示，儘管他無法站上演藝圈的頂端，但對自己現在的生活非常滿意，精神令人敬佩。