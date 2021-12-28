吳敏難過送別老友陳松勇。（粘耿豪攝）

周丹薇來送陳松勇走完最後一程。（粘耿豪攝）

金馬影帝陳松勇本月17日因腎衰竭離世，享壽80歲，今（28日）在台北市立第一殯儀館舉行告別式，由導演吳念真代家屬致詞。導演朱延平、康凱、王道、狄鶯、王滿嬌、江祖平、周丹薇、「鳥來嬤」吳敏等星友皆到場致哀。而曾在金馬頒獎典禮上與陳松勇有一面之緣的阮經天，人雖未到場但送上寫著「永懷風範」的花籃致意。

吳敏受訪時難過喊：「他為人很正直，有什麼說什麼，是一個很大剌剌、不修邊幅的人，有時可能會得罪人，但我們都知道他的個性很OK，他很帥氣的走了。我們拍戲的時候不會聊什麼，把我們當妹妹一樣，我們拍戲在一起都是很辛苦的，他就是沒有心眼很好的一個人，不會很兇啦，偶爾會喝兩杯。看他如此粗礦其實（心思）細膩，很喜歡玉器、也愛看書講歷史，不捨得啦。」

周丹薇則說陳松勇是個很溫暖的人，「在我人生很苦的時候，也是他電話來安慰我，跟我說『阿丹，加油！人生就是這樣子有高有低，不要害怕』」，也難忘陳松勇曾在媒體面前笑喊自己最喜歡的就是她，以及某次2人一起到印尼參加影展對她的愛護，雖然陳松勇生病後就只見過一次面，之後就都各自忙，已經好幾年沒有聯絡了，但她仍相當感恩對方的照顧，百忙之中不忘來送勇伯走完最後一程。

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