今年11月在美國休士頓落幕的世界桌球錦標賽傳出一位陸籍韓國隊教練被驅逐出境的插曲。根據《韓聯社》本月26日報導，該位教練（匿名為「陸籍教練B」）與韓國桌球隊一同前往休士頓，他是「韓國選手A」的私人教練。但是「陸籍教練B」無法進入訓練場館，還被要求離開美國，因為他今年初被檢舉過性騷擾。

「韓國選手A」、「美國選手C」受邀參加今年1、2月在大陸海南省陵水的集訓，結果「美國選手C」向美國桌協回報私下遭到「陸籍教練B」性騷擾。因此在11月世錦賽開打前，美國桌協發函給韓國桌球隊，要求「陸籍教練B」立刻離境，否則要交由休士頓警方執法，並且希望韓國隊以後不要帶他參加國際賽事。

韓國隊照辦，「陸籍教練B」在接受COVID-19檢測之後搭機離開，實質上就是驅逐出境。韓國桌協把美國官方通知轉交給「韓國選手A」，向她告知此事。「陸籍教練B」拒絕承認性騷擾，「美國選手C」也沒向國際桌總請求處分他。韓國桌協執行長金擇洙表示會「嚴正看待此事」。

美國人不擅長打桌球，目前該國兩位打進前100名的女將張安（Lily Zhang）、吳玥（Wu Yue）都是華裔選手。張安在本屆世錦賽與大陸名將林高遠跨國組隊拿下混雙銅牌，韓國排名最高的兩位女將田志希、徐孝元也都有參賽。