高雄一名杜姓男子於5月間與新冠肺炎確診個案有接觸史，被匡列為居家隔離個案，卻於解隔前10小時擅自外出，遭高市衛生局裁罰20萬不繳，法務部執行署高雄分署發現杜男名下有棟豪宅，遂出招欲查封，嚇得杜男立刻繳清罰鍰。

高雄分署指出，杜男與新冠肺炎確診個案於5月7日有接觸史，為匡列的居家隔離個案，列管期間為 5月24日至 5 月29日24 時，但杜男於29日14時逕自開車外出，經移送機關高雄市政府衛生局，遭裁罰 20 萬元，卻逾期未繳，衛生局遂將其移送至本署執行。

高雄分署調查發現，杜男名下有棟千萬豪宅，且持有某精密股份有限公司的鉅額股票，經研判杜男有履行義務之可能，便派員前往杜男戶籍地現場執行查封通知，執行人員到達現場後按壓對講機，無人接聽，當場留下現場執行通知，杜男深怕豪宅被查封，旋即於隔日到高雄分署繳清 20 萬元防疫罰鍰。

高雄分署呼籲，民眾防疫措施絕不能鬆懈，務必配合政府之相關防疫處置，摒棄自私及輕忽心態，加強自我防護，避免形成防疫破口。如因違反防疫規定遭裁處罰鍰被移送高雄分署執行，高雄分署必將迅速依法強力執行，除查扣義務人財產，必要時採取限制出境、拘提、管收等強制措施，如義務人確實有經濟困難情形，可向高雄分署申請分期繳納，切勿置之不理，盼國人齊心防疫守護家園，維護全體國人健康。