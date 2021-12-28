台灣網路近期流行起「偽日文」的梗圖，不少人利用台語和五十音相同的發音，發展出一系列的梗圖。對此，TikTok女神「賈桂琳阿龜」也跟上潮流教用日文吵架，只見她溫柔甜笑說出8個超台的「吵架金句」，讓不少網友朝聖留言說，第一次覺得自己日文好，每一句竟然都聽懂了。

網紅「賈桂琳阿龜」在抖音平台（TikTok）上分享新影片「十秒用日文吵架」，只見長髮飄逸的她，露出甜甜笑容說出好幾個單字，字幕上看起來都是日文，但聽起來分明就是台語，超接地氣的髒話引發網友討論，她也在貼文中指出，保證一次就學會的偽日文，大家看完影片學會了嗎？

影片吸引8萬多人狂讚，不少網友留言大笑，「這是台日友好的表現」、「哇！我竟然都聽得懂」、「我直接大笑，這是我第一次聽得懂日文」、「聽到後面越來越熟悉」、「這日文教學好厲害一次就學會」、「第一次覺得自己日文這麼好」。

原來賈桂琳阿龜的「偽日文」其實是用台語發音念的，內容多是台灣人耳熟能詳的髒話，因此也有日本網友看完那些日文字幕還是霧煞煞，好奇「到底是在說什麼？」