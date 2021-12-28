手刀搶票就位！台灣高鐵公司為服務旅客春節返鄉團圓及年節連續假期出遊需求，自1月27日（四）至2月7日（一）規劃為期12天的春節疏運，可自12月30日（四）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購春節疏運期間所需的車票。

台灣高鐵2022年春節疏運期間，加開450班次列車（南下222班、北上228班），總計12天提供2166班次列車的旅運服務，高鐵公司敬請旅客預先訂位，並提早完成取票，到站即可直接進站搭車，節省寶貴時間。同時，為服務更多旅客，春節疏運期間特別增開1／28（南下）、2／3至2／6（北上）之夜間車次，部分車站之列車抵達時間將超過凌晨零時。敬請搭乘上述夜間列車的旅客，留意到站時間，並及早安排接駁方式，以免影響行程。

另配合春節連續假期，1月22日（六）調整為補上班日，台灣高鐵為服務通勤需求，特別於當（22）日增開3班次北上列車，將併同春節疏運自12月30日（四）開放購票，歡迎旅客多加利用。

台灣高鐵春節疏運期間適用「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。

TGo會員月月Go有禮、20人以上大型團體、校外教學等專案，春節疏運期間暫不適用；持 定期票或回數票者，如優惠效期含1月29日至2月6日國定假日期間者，台灣高鐵將自2月7日（含）起自動展延對應之天數。