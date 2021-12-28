一名網友昨(28)日在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一張照片，捕捉到一位正妹女老師在教室黑板前彎腰撿粉筆的瞬間，不僅傲人胸圍春光乍洩震撼畫面，胸前的一顆黑痣也成為關注亮點，老司機網友不難憑這顆痣認出真實身分，原來她正是有著「雪乳戰神」美譽的辣模網紅「郭鬼鬼」是也，網友一秒炸鍋：「無法認真上課」、「有這樣的老師我絕不翹課」，歪樓一片。

起初網友將照片PO上爆廢公社時，僅寫著「粉筆掉了…」來描述意境，然而才過沒多久，不少眼尖網友就從「女老師」胸前的痣認出其真實身分：「那顆痣是鬼鬼的」、「這個痣，我認得，郭鬼鬼」、「偷很快喔郭鬼鬼po完10分鐘而已」、「原po才放沒多久欸」，還有人直接標記郭鬼鬼臉書帳號喊：「你欸」，意外掀起熱烈討論。

實際查看郭鬼鬼的IG帳號，果然在昨(28)日有PO出同張照片，她發文時還模擬老師口吻寫道：「同學們上課囉～」立刻引來大批粉絲暴動喊：「當年有這種老師，我還不上台大」、「這個逃課的就不應該了」、「這個角度太致命」、「老師，我不小心鼻血流太多了」，就連網紅泥泥學姐、女模韓智恩都忍不住笑喊「有這樣的老師我絕不翹課！」、「無法認真上課同學」。

人氣性感網紅郭鬼鬼被網友封為「雪乳戰神」，上(11)月才在「走鐘獎」以庫伊拉深V穿著一鳴驚人，本月6日也曾分享「老師系列」短片，教大家歪樓片語「send tree pay」，其實就是台語「搧嘴巴」的諧音，同學還真的舉手上來說「老師我知道！」，並作勢大呼巴掌趣味搞笑。

當時畫面只見郭鬼鬼穿白襯衫、紅內衣，映襯後方背景的綠色黑板，很有迎合12月聖誕節氣氛的巧思，從格子可認出是與「撿粉筆」梗圖同天拍攝，雖然俯身彎腰沒能看見紅色魅惑，但「倒出UU」的雪乳「海量」，與畫龍點睛的招牌美痣見客，一張照片便值回票價，才13小時就狂吸2.7萬讚數。