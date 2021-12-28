買保單的主要目的是分散風險，但簽訂合約前請務必看清楚細項，45歲港星陳彥行最近在節目中痛訴，自己和75歲母親被某銀行主管騙簽保單，在不知情的情況下買了6份總共需繳3千萬港幣（約台幣1.08億）的保單，直到存款被榨乾，才知道上賊船。

陳彥行在節目《東張西望》中還原事情經過，2018年母親認識某銀行的理財主管佘男，相當信任對方，每個禮拜還會一起聚餐3、4次；某天佘男提議要為陳媽媽做投資，礙於陳媽媽年事已高，需要陳彥行開設聯名戶口，陳彥行起初不以為意，認為媽媽已經確認過細節，自己只要去簽名就好，加上母女倆財務各自獨立，所以沒有多過問，哪知就是噩夢的開始。

陳彥行透露今年收到佘男的離職通知，才驚覺75歲母親的聯名戶口存款幾乎沒了，細查保費更高達港幣1300萬元（約台幣4600萬元），佘男後來登門道歉，承認業務疏失，陳彥行親友則質問對方：「每張100萬，5張保單，還要繳3年共1500萬（約台幣5400萬元）？」佘男再度表達歉意，聲稱會協助處理。

陳彥行最後親自到保險公司查詢，整件事情的全貌才水落石出，原來總共購買6份保險，保費全部加起來高達3千萬港幣（約台幣1.08億），其中5份保單已失效，陳彥行淚崩哭喊：「他製造了假像，當我是百萬富翁嗎？」揚言有生之年都要為媽媽討回公道。

陳彥行拿出保單，表示追查後才知道保費高達3千萬港幣（約台幣1.08億）。（圖／節目《東張西望》截圖）