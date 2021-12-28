林姓一家四口遭撞前，全家人已經走到斑馬線上了車子還是不禮讓。（圖／翻攝爆料公社）

高雄38歲黃姓男子26日3度酒駕，衝撞林姓1家3口，造成1死3重傷，再度引發眾怒，事發後，有網友實地勘察，並將影片PO上PTT，意外發現前金區河東路與國民街口的事發地點，沒有設置紅綠燈，且該地區有3條斑馬線都沒有設置紅綠燈，PO文一出，立即引發鄉民「車輛禮讓行人」的熱烈討論，知名Podcast節目主持人「股癌」謝孟恭，也在臉書PO文表示「畫面中不禮讓那家人的駕駛也該抓」。

這起重大車禍發生在26日晚上7時許，黃男下午狂喝3小時候，執意開車回家，結果途中撞飛正在過馬路的1家4口，造成37歲范姓母親宣告不治，15歲大女兒小腿骨折、全口牙齒被撞掉，45歲林姓父親腳部、肋骨、骨盆多處骨折，13歲小女兒幸運輕傷。

事發後有網友發現，事發地點地區有3條斑馬線沒有設置紅綠燈，讓網友不禁驚呼「那個車流量沒號誌燈真的扯」、「要嘛就設紅綠燈 要嘛就不要畫斑馬線」、「這種路口竟然沒紅綠燈」、「真的白癡設計」。

謝孟恭也在臉書發文表示「畫面中不禮讓那家人的駕駛也該抓，斑馬線都過一半了就是不讓」，還說，應該嚴抓不讓行人的駕駛，若人力不足，就1單分紅100給檢舉達人，讓他們每天站在斑馬線舉證，若是馬路不好就改馬路、號誌不好就改號誌，並強調：「法規放在那就該嚴格執行，哪有什麼藉口？」

網友發現事發處附近竟有3條斑馬線沒有紅綠燈。（圖／翻攝爆料公社）

也有網友覺得台灣駕駛人的素質有很大問題「就算今天沒碰到酒駕 被撞的機率也很高」、「台灣沒有這種觀念，才會導致行人在車流中央等待」、「酒駕的車來之前，沒有一台車願意停下來讓行人」、「看影片，出事前一堆車不鳥那4口直接衝」。

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