「台灣第一名媛」孫芸芸與微風集團董事長廖鎮漢結婚後，育有一子一女，而私底下十分注重隱私的孫芸芸先前鮮少公開一雙兒女的照片，直到大女兒廖思惟（Trinity）成年後，才終於在2020年公開她的社群媒體，母女倆驚人的美貌受到眾人讚賞。而經常透過IG與網友互動的廖思惟，近日曬出一系列火辣穿搭，秀出勻稱的身材比例讓不少人稱羨。

廖思惟27日於IG上公開一系列旅遊的照片，而照片中只見廖思惟戴著超大墨鏡、身穿一件平口連身短褲，坐在古董車上擺出各種俏皮的姿勢，而短褲疑似太短使她坐下一跨腳，白皙長腿與性感翹臀一覽無遺，險些走光，令網友看了大噴鼻血，紛紛留言：「真的好漂亮，神仙顏值」、「美呆了」、「幾年時間長大了，變成大美女了」、「腿真美」、「不輸媽媽，有媽媽優秀的基因」、「小美女」、「好辣」、「喜歡你的穿搭」，短短一天便吸引超過7500人按讚。

事實上，廖思惟目前在澳洲就讀大學，季節與台灣相反，正值炎熱的夏季，因此近日所公開的火辣穿搭照，都讓網友眼睛一亮。不久前，廖思惟還曾在IG上曬出與好友一同前往海灘享受日光浴的照片，當時的她穿著杏色的比基尼，大方秀出纖細蠻腰與修長美腿，養眼的好身材同樣電得網友直呼「身材太辣了」。