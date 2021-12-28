「涵碧日月魚頭王」是賴正鎰的宴請政商名流的壓箱寶。（涵碧樓提供）

牛年即將邁入尾聲，迎接虎年之際，憑藉致勝心法「老虎學」馳騁商界的全國商業總會主席賴正鎰教你如何挑年菜，分享虎年團圓宴開運招財的錦囊妙計，把握兩個關鍵原則「養生美味」、「富貴寓意」，就能夠在虎年吉祥如意兆豐年。

賴正鎰除了對於商業經營有一套，對於舌尖上的品味也有一套獨到的見解，對於即將到來的除夕團圓宴的菜色更是重中之重，特別講究、重視。

日月潭涵碧樓酒店推出的養生富貴年菜，每一道菜色都經過賴正鎰的親自挑選紹興陳醬東坡肉象徵地利、涵碧日月魚頭王寓意人和，把握團圓時刻躍上虎身將吉兆引入宅邸。

在新的一年要搶得天時先機，賴正鎰的指定年菜就是「涵碧缽香神仙雞」，選用日月潭當地放養的土雞，肉質軟硬適中、鮮甜不腥，以醬色豬蹄起稠、雞肉起鮮，以陶鍋小火長時間煨煮至豬蹄膠質完整包覆在雞肉上，過程中完全不加入任何一滴水，香氣迷人、肉質入口即化。更有著「神來一筆得先機、賀歲新春萬事吉」妙語寓意。

有了絕佳機運後就需要乘風而起，接下來「紹興陳醬東坡肉」這道養生富貴年菜，除了有紫氣東來之意，外表金黃剔透就像塊金磚而有吉祥話「紫氣東來吉星兆、財源廣納無限好」為代表。選用肥瘦相間的台灣豬五花，以埔里紹興酒以及肉桂等香料熬煮，呈現鹹香入口的好滋味。包裝附上手工芝麻夾餅，夾取一塊東坡肉放夾於餅中，輕輕咬下芝麻的香氣與紹興肉汁香氣迷人，越嚼越香。

最後一道象徵如魚得水的重頭戲「涵碧日月魚頭王」，更是賴正鎰的宴請政商名流的壓箱寶，採用日月潭野釣富含膠質的大頭鰱，加入十多種的香料後，以傳承自江蘇天目湖料理絕活，砂鍋文火長時間煨煮至湯頭雪白，鮮而不腥、肥而不膩美味又養生，同時也蘊藏了「財氣亨通連年餘、魚躍龍門享天福」，嘗過鮮美滋味絕對難以忘懷。

此外，農曆初一良辰吉時最重要的就屬走春莫屬，伴手禮的選擇上也馬虎不得，賴正鎰的伴手禮就是包含瑤柱臘味蘿蔔糕、古味香蔥芋頭糕步步高升提袋組，各自代表扶搖直上、金玉滿堂的妙語意義，走春相伴送禮相隨，裡外誠意十足。