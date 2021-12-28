新竹市長林智堅昨晚拋出震撼彈，宣布棄選大新竹市長，引發熱議。對此，苗栗縣長徐耀昌表示尊重，而他認為，2026年才是竹竹苗升格合併的最佳時機。

林智堅昨突拋震撼彈，宣布不參選大新竹市長，並於深夜在臉書發文表示，縣市分治後造成大新竹發展的困境，是他這幾年最深的感慨，所以想清楚這件事之後，做這樣的決定，就顯得自然。

林智堅也在文中提到，大新竹縣市分治後，不論區域治理或是預算編列都受到很大侷限，惟有大新竹合併升格才能讓新竹轉骨、轉大人，但這樣的改變，會影響到少數人的位置與利益，從九月份他主動倡議以來困難重重，在野各政黨窮盡洪荒之力，放大「因人設事」，上周五（24日）更杯葛地制法修正案的進度，名為付委，實為拖延，這一退恐怕市民要再等四年、八年甚至更久的時間，因此幾經思量，他決定把在野黨用來以拖待變最大的理由—林智堅拿掉，用不參選來爭取朝野各政黨的支持。

新竹市長林智堅突拋震撼彈，宣布不會參選2022年大新竹市長。（圖／摘自林智堅臉書）

綜合媒體報導，徐耀昌今對此簡短回應表示，尊重林智堅的決定，但他認為，2026才是「竹竹苗」地區升格直轄市的最佳時機點。

針對民進黨硬推竹竹合併，徐耀昌27日出席「2026竹竹苗科技都」記者會時表示，竹苗兩縣在人文、地理、族群都高度相似度，生活圈也密不可分，外界反認為竹苗兩縣合併更具發展潛力；至於新竹市長林智堅的提議則是「機關算盡」，居然建議把苗栗切割苗北和苗南，分別併入大新竹和台中兩都，意圖消滅苗栗縣，他與各級民代和鄉親怎能接受。徐耀昌也批，執政黨在沒有溝通、協調及研擬配套措施下，硬推新竹縣市合併升格，與逼婚、搶婚無異，恐淪為全國笑話。