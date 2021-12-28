日本海上自衛隊親潮級潛艦

美英為了對抗北京，聯手澳洲達成澳英美（AUKUS）軍事安全合作夥伴協議，承諾將協助坎培拉打造核潛艦。不過，打造潛艦需要時間，就算快馬加鞭，可能也得等到2030年代上半期。

不過，澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）在「戰略家」（The Strategist）網上發表的文章說，坎培拉若要在這10年內提升防禦力，並為打造計畫中的核潛艦做準備，其實能以價格低廉的方式，達到迅速擴大潛艦部隊的目標。

分析說，澳洲可以向日本採購狀況良好的二手潛艦。雖然過程中可能出現問題，甚至其實行不通，但可能的好處實在太大，必須認真考慮這麼做的可行性。

原本按照計畫，在阿得雷德（Adelaide）打造，最快預計要到2040年時，新型核潛艦才能加入澳洲海軍。雖然五角大廈正力促將時間表提前，但也得等到2030年上半期。要是從國外進口，或許能將時間提前到2031年，甚至2030年。可是那距離2020年代還有一段時間，而澳洲潛艦部隊不足，已顯得日益危險。

無論核潛艦甚麼時候能服役，澳洲還面臨相關人員的挑戰。但就算是柴電版，只要有更多潛艦服役，就能找來更多機組員。目前有提議說，要解決訓練人員的問題，權宜之計便是先採購新柴電潛艦，而在理想的狀況下，就是使用以目前柯林斯級（Collins-class）潛艦為基礎的設計。

不過，這對策有3個嚴重的缺點，就算打造柯林斯級升級版，可能也要到2030年代才能交付。此外，打造經費將十分高昂，加上由於少量製造，極不符合經濟效益。更糟的是，澳洲將會有推進系統已不敷長期使用的新潛艦。

相對的，採購日本二手潛艦可能很迅速又省錢，由於它們可能只剩7年壽命，因此不會苟延殘喘到2060年代，成為累贅資產。

日本海上自衛隊1年接收1艘潛艦，由於潛艦通常大概能服役30年，對任何其他海軍來說，這意味能組成1支約 30艘潛艦的艦隊。不過，海上自衛隊並沒有充分的資金來運作這麼多潛艦，所以會讓它們提前退休。直到幾年前，海上自衛隊的潛艦一直維持在18艘，如今為23艘，包括兩艘訓練艦在內，很快會增為24艘。

而澳洲可能下手採購的潛艦，是和柯林斯級同時代，於1998—2008年間服役的親潮級潛艦。它們的水面排水量為2,800公噸，而柯林斯級為3,100公噸。對澳洲執行任務來說，它們的續航力和航程可能夠用了。儘管它們在靜音和感測器性能上不太可能有二流表現，但艦上人員卻達70名。

要是親潮級潛艦加入澳洲海軍，將用來執行防守澳洲等較近的任務，讓所有的柯林斯級潛艦可以執行較遠程的任務。而日本已改裝最舊的兩艘親潮級潛艦，將它們當成訓練艦使用。如今還有9艘從事一線任務，仍具備充分的戰力，並注定要在艦齡23歲時退役。

分析指出，對日澳來說，由於兩國共同的戰略問題都是中國，東京當然會是可靠的夥伴，而它將為這密切的防務關係，甚至相關交易感到高興。如果可行，到2029年時，澳洲的親潮級潛艦可達7艘，並維持到2031年。而它們的壽命約為30年，接著澳洲就能以1年汰換1艘的速度，讓核潛艦逐漸入列服役。