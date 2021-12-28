36歲烏克蘭名模瑞莎2019年取得中華民國身分證，2015年與鞋業小開男友Mike結婚，近年身為台灣媳婦的瑞莎積極培育韻律體操人才，今(28日)二度被知情人惡意挖角、帳目不明、甚至將選手當工具，已有8名選手決定與其旗下的瑞星韻律體操協會解約，對此，經紀人稍早回應週刊報導全是不實指控，會尋求法律途徑提告。

瑞莎近年將重心放在教育韻律體操人才，4月卻傳出有人在網上爆料瑞莎搶功、空降、甚至帳目不清，一名身為瑞莎學生的家長出來反擊，才還給瑞莎清白。然而瑞莎對這些抹黑網友提告的結果近日出爐，台北地檢署宣布判定4人是針對可受公評之事的合理評論，依罪嫌不足，24日將4人不起訴，對此，當時瑞莎挺著身孕痛心回應：「我有很多孩子們要顧，肚子裡也有一個31週的寶寶，我真的很盡力，很需要加油」。

瑞莎老公李兆開日前遭告恐嚇罪。（圖／中時資料照片）

今據《鏡週刊》報導，有多名選手和家長跳出，指控瑞莎將選手當工具，今年5月雙方已經解約，但瑞莎的協會依舊使用這些選手照片宣傳，明顯侵害肖像權，直到選手反應，瑞莎才處理，另有選手指出，先前陪瑞莎到台北受訪，最終耗盡一整天的時間，只拿到500元車馬費，此外，有教練指出，瑞莎其實已經20年沒接觸韻律體操，每回瑞莎找媒體宣傳，僅是為了塑造她會教學的好形象。

瑞莎稍早發文回應傳聞。（圖／翻攝自瑞莎 Larisa臉書）

此外，今年4月有人在網上發文，以「黑特（Hate），瑞莎真的有付出那麼多？」為題，大爆瑞莎黑料，檢方深入調查後，發現在其貼文底下出現的恐嚇文作者竟是瑞莎老公李兆開，引來發文者反提告李兆開恐嚇。對此，據《鏡週刊》報導，瑞莎透過經紀人表示，關於上述選手及家長、教練等爆料全屬不實訊息，會透過法律途徑還原真相，至於李兆開遭控恐嚇罪名一事，因已經進入司法程序，目前暫無法回應，也相信司法會還給瑞莎丈夫一個清白。

而稍早，瑞莎在臉書回應遭爆料新聞，她曬出一根破碎棒棒糖貼著OK蹦的照片，心碎寫下：「。。。我先冷靜。。 等等回答。。」，預告等下再對此事作完善回應，網友留言：「加油，辛苦了」、「加油！相信妳對台灣體操的付出」、「台灣人挺台灣人，謝謝妳為台灣體操的付出，我們會捍衛妳的清白!!」、「先冷靜，人家就是想激怒妳」。