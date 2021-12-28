共襄創投股份有限公司執行長謝喻詠（右）與律師徐子雅（左）28日上午到台北地檢署控告女星賴薇如男友邱樂偉（Royal Chiou）涉嫌詐欺取財罪。（陳志賢攝）

主打中高端精品健身的「Dynasty皇家官邸健身俱樂部」7月間無預警結束營業，不僅會員權益受損，也爆發投資糾紛爭議。共襄創投股份有限公司執行長謝喻詠，指控俱樂部負責人邱樂偉（Royal Chiou）以投資加盟店為由，詐騙投資款200萬元，謝喻詠與律師徐子雅28日上午到台北地檢署控告負責人邱樂偉（Royal Chiou）涉嫌詐欺取財罪，呼籲當事人出來面對。

女星賴薇如。（翻攝賴薇如Instagram）

邱樂偉(Royal Chiou)在士林經營精品健身房「Dynasty皇家官邸健身俱樂部」，受不少名人與網美的青睞；據報導，他是女星賴薇如的男友，雙親是北市大地主；邱喜歡在個人ig上PO出與名人的合照，彰顯其人脈深廣，但俱樂部卻在今年7月26日無預警宣布結束營業，引發爭議。

律師徐子雅表示，邱樂偉明知皇家俱樂部在去年6月3日股東會上已經開始討論紓困事宜，並沒有開展加盟店的計畫，卻在7、8月間向共襄創投公司表示皇家公司將開始募資開展加盟店，一再遊說投資，讓共襄創投誤信投資200萬2000元，取得皇家公司143000股份。

沒想到從今年開始，邱樂偉即不斷向股東釋放出皇家公司虧損訊息，並於4月8日的臨時股東會主導將皇家公司解散，緊接著於8月5日股東常會決議清算。

徐子雅說，據了解，從共襄創投公司投資後一直到皇家公司宣佈解散期間，邱樂偉根本未曾啟動任何加盟展店計畫，涉嫌詐欺。因此按鈴控告邱樂偉涉嫌詐欺取財罪，除了捍衛自身權益外，另一方面也是要讓社會大眾知悉，防止邱故技重施，而有其他受害人出現。

據媒體報導，邱樂偉另因2019年與賴薇如在北市夜店「Frank Taipei」飲酒玩樂時，不滿簡姓男子闖進包廂不斷向賴搭訕，兩度痛毆掐脖簡。士林地院依傷害罪判處邱拘役30日，得易科罰金。