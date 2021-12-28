隨著俄國部署多達12.2萬大軍於烏克蘭邊境，烏克蘭國防部將目光瞄向女性，試圖增加手頭可用之兵；根據17日生效的最新規定，烏克蘭國防部要求18歲至60歲的女性進行兵役登記，好在發生重大戰事時能予以徵召。不過，有小孩的女性、全職學生與研究生，雖然完成兵役登記，但戰時將不予徵召。

「Military.com」27日引述烏克蘭國防部最新規則，舉凡18歲至60歲適合服役的女性，且職業種類符合規定者，皆須前往烏克蘭武裝部隊進行兵役登記。一旦發生重大戰事，擴大的女性後備役即可成為國家後備部隊的一部分，以專業士兵之姿在各單位服役。

※尚未動員作戰儲備物資

36歲的億元尤斯提諾娃(Oleksandra Ustinova)解釋，這與男性年齡屆滿後就須服役不同；這是戰時徵兵。考慮到目前烏克蘭邊境部署超過12.2萬名大軍，該法規不但合乎邏輯、即時且又明智。

她強調，這等於向莫斯科傳遞一道強而有力的訊號；也就是烏克蘭已經準備好抵抗外侮入侵。「雖然我們維持募兵制；但在當前的情勢下，盡可能地進行軍事教育，使能持槍服役的人最大化似乎是最好的決定」。

報導指出，2014年，俄國入侵烏克蘭東部的頓巴斯地區。隨著俄國近日在烏克蘭邊境集結，再度引發人們對俄國於冬季入侵的擔憂。不過，雖然戰爭危機不斷逼近，烏克蘭迄今尚未動員作戰儲備物資，包括動員43萬名曾參與頓巴斯戰爭的退役戰鬥部隊。

※符合徵召的範圍變廣

依據先前立法，部分職業的女性已在徵兵之列；但是，在近日修訂的烏克蘭軍事後備役法律中，大幅擴增需要進行武裝部隊兵役登記的職業種類範圍。如今，包括圖書管理員、記者、音樂家、獸醫與心理學家，以及其他多種職業的女性都須完成兵役登記。

46歲的經濟學家巴爾蘇克((Natalka Barsuk)認為，「有鑑於俄國不斷入侵，女性服兵役完全符合邏輯」。

志願戰鬥軍醫比萊卡也表示，「將婦女納入考慮是件非常好的事情。女性除了能在戰場服役外，還能協助訓練烏克蘭士兵進行急救。我對此一向態度積極，甚至2014年我就自願登記兵役。目前唯一的問題是教育與訓練」。

在烏東戰事開打時，許多烏克蘭婦女自願參加臨時民兵組織，支援各種戰鬥勤務。圖為烏克蘭自走砲進行實彈射擊訓練。(圖/路透社)

※實際動員人數較少

但報導也指出，從年齡來看，一旦戰時正式動員，實際收到徵集令的女性人數將比登記人數還要少一些。根據修訂後的新法，20至40歲的烏克蘭婦女屆時可成為正規士兵，20至50歲則可成為軍官，部分有小孩的婦女與全職學生、研究生則不在動員之列。

目前還未宣布登記截止之日。預計接下來的幾周內，烏克蘭國防部會公布關於登記的更多具體細節。就雇主部分而言，雇主不得妨礙女性入營服役。

※女性官兵比例已達22.5%

事實上，自1993年以來，烏克蘭武裝部隊一直有女性的身影在。自2014年俄國入侵烏東地區以來，婦女在烏克蘭軍隊中更發揮關鍵角色；她們扮演步兵、軍醫與狙擊手，在前線服役。部分女性則負責採購軍事物資與裝備，並將其運往前線，而這往往是在極端危險的條件下完成。

在烏東戰事開打時，許多烏克蘭婦女自願參加臨時民兵組織，支援各種戰鬥勤務。她們被稱為「志願營」，通常由完全沒有或僅有一點軍事經驗的平民志願人員組成。在這些單位中，女性與男性一同作戰，忍受著一樣的風險與惡劣的生活條件。

不過，烏克蘭政府花了好幾年的時間，才正式承認曾在志願營中服役者的服役紀錄。2018年，烏克蘭正規部隊開放女性擔任戰鬥專長，包括甲車砲手、步兵指揮官與狙擊手。

根據2020年統計，當時烏克蘭武裝部隊中高達3.1萬名的女性官兵，占部隊總額的15.6%。軍方指出，到2021年3月，此一數字已達22.5%。目前烏克藍軍隊約有900多名女性擔任指揮職務；其中，排長約109人、連長12人。

為表彰女性在前線貢獻，截至2021年3月為止，烏克蘭軍方已將1.3萬名女性列「戰鬥員」；其中，257人因頓巴斯戰爭而獲獎章，這257人中又有9人為殉職追授。