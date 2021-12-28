最近多部強檔電影上映，不少影迷都相當興奮，不過有網友好奇，台灣明明市場不大，為何多數好萊塢電影總能搶先北美、甚至全球首映，「難道台灣付的錢比較多嗎」。有網友指出，台灣能搶先上映電影，與防盜版、做市場評估、時差、拆帳比例高等原因有關。

一名網友在PTT八卦板發文表示，許多好萊塢電影在台上映，但他認為，台灣的電影市場並不大，卻總能搶先北美、全球首映，甚至還早了很多天，讓他相當好奇，「難道台灣付的錢比較多嗎」，引起網友熱議。

事實上，這個問題在過去就引起不少人討論，但都沒有肯定的答案，有網友將所有說法整理，歸納出4點原因，讓台灣能搶先他國上映好萊塢電影。

1.防盜版，較少台灣人會到電影院盜錄，盜版外洩情況少，若先在其它國家上映，有盜版流出的話，台灣人就會選擇觀看盜版。

2.做市場評估，台灣對好萊塢電影持開放政策，沒有保護與管制，且電影賣座狀況常常與全球賣座狀況雷同，所以片商會拿台灣當作美國上映前的測試，大概預期電影的收益與評價。

3.時差，部分強檔電影台灣、美國「同天」上映，但因為時差關係，台灣幾乎快上半天左右。

4.拆帳比例高，片商與電影院抽成與拆帳的比例，首映場可以賣比較高的權利金，且片商在台灣抽成會比較高，再加上台灣本身的電影產業開發很低，幾乎仰賴好萊塢電影，以及地狹人稠、連鎖電影院開的密度高，與片商談的酬佣就來得多。