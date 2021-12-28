紫南宮虎年招財錢母精裝版。（廖志晃攝）

紫南宮虎年招財錢母。（廖志晃攝）

竹山鎮紫南宮虎年招財錢母，將於明年元旦首發，農曆大年初一發送第2波；主委莊秋安表示，虎年錢母以「登山虎」為設計主軸，諧音「福」有平安吉祥之意，登山虎抬頭望月之姿，寓意祥和平安無事，還有步步高升意涵。

紫南宮依農曆生肖發行的招財錢母非搶手，每逢發放日，總會吸引數萬民眾提前漏夜排隊等待，排隊人龍長達7公里，蔚為奇觀。

莊秋安表示，招財錢母可以讓信眾祈福，還可隨身攜帶當成平安信物，錢母是以銅幣鍍上純金、純銀；虎年錢母以登山虎為設計主軸， ，並嵌以「虎躍龍騰生紫氣」吉祥話，金、銀錢母正面都嵌印土地公聖像。

牛年招財錢母因為疫情關係，停止發送，也是史上頭一回。莊秋安說，目前因疫情趨緩，虎年招財錢母開放信眾提前1天排隊，只要在今年12月31日早上8點開始，至明年1月1日早上9點前排進隊伍，都可獲得虎年銀錢母1枚。

紫南宮特別準備3000顆金雞蛋，發送給前3000名排入隊伍的信眾，金雞蛋內含福氣兌換券，獎品包括2錢戒指3只、1錢戒指10只；現金3000元20包、2000元50包；精裝組套幣300個、鼠年套幣精裝組600個、狗年套幣精裝組180個；虎年福氣項鍊400條、牛年發財項鍊1000條；虎年福氣金錢母437個。

因應防疫需求，強制要求信眾排隊一定要戴口罩，未戴口罩者不能進入排隊隊伍，也不能領取錢母、金雞蛋；莊秋安請信眾要配合防疫規定，排隊一定要戴口罩，保護自己也保護別人，共同建立安全防疫圈。