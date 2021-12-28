網路直播主「丟丟妹」李明珊擁有34E的傲人身材，加上自然豪邁的拍賣直播風格，廣受網友歡迎，有直播天后的封號，年紀輕輕就賺進大把鈔票，還擁有千萬超跑藍寶堅尼，直播邀請的嘉賓也越來越大牌，最新直播男神周湯豪更驚喜現身，兩人互動火花不斷，讓大批網友都忍不住笑翻。

丟丟妹近來常邀請藝人、網紅合體叫賣，過去曾和5566、郭子乾、娘娘等人合作，27日周湯豪在直播間現身宣傳新專輯，還接地氣的和丟丟妹一起直播叫賣海鮮年菜，一開始周湯豪還不習慣，看到丟丟妹高八度叫賣，當場嚇到縮在角落，驚恐到說不出話。

周湯豪被丟丟妹嚇到縮在角落。(圖/翻攝自丟丟妹臉書)

周湯豪被丟丟妹要求用台語喊「樓上揪樓下，阿母揪阿爸」，但從小就在國外長大的他不會台語，發音不標準還被丟丟妹糾正，男神與平時反差的可愛模樣，吸引大批網友朝聖，到了叫賣自己專輯的環節，周湯豪事先準備的300張專輯被秒殺，讓他忍不住問是否還能加碼。

周湯豪親民的表現受到網友一面倒大讚，不少網友都留言直呼：「你的臉超驚恐，快笑死」、「這個組合太厲害了吧」、「你們兩個根本不在同一個tempo」、「好萌，笑死」、「笑到快哭出來」、「男神表情太可愛了啦」、「講台語有夠呆，可愛死了」、「嚇到周湯豪了」。