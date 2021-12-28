30歲男子疑吃到「倒吊子」猝死 搶救畫面曝光

30歲楊姓男子26日下午7時許，返回新北市中和區中山路三段住處時，卻突然昏厥於樓梯間，警消獲報前往救援，楊男口中還含有「檳榔」，但已無生命跡象，警方立即幫楊男CPR急救，經送醫後後仍宣告不治，警方懷疑可能誤食到「倒吊子」檳榔，但詳細死因仍待檢方相驗釐清。

中和警分局積穗所警員獲報前往協助，楊男已昏厥於樓梯間，口中還含有「檳榔」，警員先協助清除口中檳榔，再聽從119救護人員電話指導，予以CPR急救至救護車抵達，楊男送至雙和醫院急救，院方急救後仍宣告不治，至於詳細死因待進一步釐清。