高雄市日前發生一家4口遭到1名3度酒駕的累犯民眾肇事，造成嚴重悲劇，台中市長盧秀燕28日在市政會議表示，台中市從12月起執行掃除「醉」犯行動，針對該專案已投入4萬1280人次，至25日為止，共取締593件，其中超標嚴重的317人移送法辦，疫情較穩和，年底又有尾牙等歡樂聚會，提醒民眾喝酒不開車，不要害人又害己，掃除醉犯專案將持續到明年2月28日，農曆年期間取締不懈。

酒駕太可惡！民眾喝酒有的自以為酒力佳，不請代駕或搭計程車，還堅持開車上路，酒意上身可能造成交通事故。

盧秀燕說，台中市過去一兩年來，對於酒駕肇事特別嚴加取締，這兩年來酒駕數字有降低，但由於近期疫情比較平緩，有點減半解封的跡象，很多民眾出遊、歡樂聚會或採買，加上過年過節，有的親朋好友聚會，要注意千萬不要酒後上路。

盧秀燕說，台中市從12月1日開始，執行掃除「醉」犯專案勤務，警察局統計到25日為止，警方投入4萬多人次，至25日為止，一共取締593件，其中有317人酒駕開車遭移送法辦。

「317個酒駕者，可能就在路上成為不定時的炸彈」，盧秀燕說，掃除醉犯專案將持續到明年2月28日農曆年過完，提醒市民朋友，絕對不要酒駕害人、害己。

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