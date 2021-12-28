台灣民意基金會提供

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2021年近尾聲，政府宣稱台灣經濟表現亮眼，不過根據台灣民意基金會今天公布的民調，有二成六民眾認為經濟變好，三成二認為變壞，三成八認為沒有改變。基金會董事長游盈隆表示，絕大多數台灣人日子並沒有變得比較好過。民眾主觀感受和政府釋出的經濟數字有相當大的落差。

台灣民意基金會今天發表十二月全國性民調，針對今年台灣整體經濟狀況，有26％認為變好，31.8％認為變壞，37.6％認為跟過去一樣，4.7％沒意見、不知道、拒答。

游盈隆指出，這項發現透露了一項重要訊息，儘管蔡政府極力宣傳今年台灣經濟表現亮麗，經濟成長率超過6％，但近七成的台灣人感覺整體經濟不是變壞就是和去年一樣，沒什麼改變。也就是說，過去一年，絕大多數台灣人主觀上日子並沒有變得比較好過。

不過，他說，從整體趨勢看，2021年覺得台灣經濟狀況變好的人，相較過去有大幅增多，與2019年相比，增加14個百分點；覺得經濟變壞的人也有明顯減少，與2019年比，減少7.3個百分點；覺得經濟狀況沒改變的人，相較過去也減少，與2019年比，下降8.4個百分點。

至於台灣人對今年「個人經濟狀況」的感覺，有14.8％覺得變好，23.7％覺得變壞，59.1％覺得和去年一樣，沒什麼改變。換句話說，18歲以上台灣選民中，絕大多數人（五成九）覺得和去年一樣，沒什麼改變，二成四覺得變壞，一成五覺得變好。

游盈隆表示，八成三台灣人過去一年的經濟狀況不是變壞，就是沒有改變，只有一成五的人感覺經濟狀況變好。也就是說，過去一年，絕大多數台灣人主觀上日子並沒有變得比較好過。

他說，當八成三台灣人覺得個人經濟狀況若非變壞就是和去年一樣，另一方面有近七成感覺整體經濟不是變壞就是和去年一樣，顯然民眾主觀的感受和政府釋出的經濟數字有相當大的落差。