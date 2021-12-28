美股聖誕節後續報佳音，昨夜四大指數全面收高。台灣半導體展開幕，台股繼昨天盤中刷新高後，大盤今日開高50.77點、為18099.71點，多頭買盤點火拉抬權值股，台灣50指數成分股中的台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電、國泰金(2882)、長榮(2603)、陽明(2609)等紛紛上揚，中小型個股漲多有點休息，今天早盤衝到18184.44點，再創歷史新高，月K連紅，櫃買市場也同步衝上235.66點新高。

分析師表示，耶誕長假期間，台股量能雖縮減，但仍持續刷新紀錄，可以看出多頭持續上攻的氣勢，除非留下長上影線或量大收黑，不然的話，後市仍猶有可為。

盤面上，國際半導體展今日登場，台積電今天股價表現強勁，早盤一度達615元，上揚9元，市值逼近16兆元；辛耘(3583)大漲逾6%、精材(3374)大漲逾5%；貨櫃三雄多頭表態，長榮、陽明及萬海(2615)漲幅都在2%以上；航空雙雄也聯袂揚升；金融股的新光金(2888)、國泰金、富邦金(2881)等齊漲；台積電擬在台中設2奈米廠，設備股衝勁十足，中砂(1560)、勝一(1773)漲幅在5~6%不等。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，大盤指數仍呈現高檔盤堅，雖然整體大盤成交量仍因外資缺席導致上週日均成交量縮減至2600億元左右，為今年新低，但台股在基本面堅實的情況下，預料仍將持續吸引內外資買盤進駐，加上根據過去15年統計，聖誕節前後5日大盤上漲機率高達8成，短期展望維持樂觀。

張圭慧表示，半導體近期表現強勢，目前預估2022年半導體市場產值成長率約維持在10%左右，供應料問題預料可逐步緩解，隨電動車興起，加上傳統車廠對以往追求庫存最小化的營運方針改變，晶圓代工需求持續上揚，2022年晶圓代工廠供不應求情況不變，建議投資人可長期持有半導體產業。