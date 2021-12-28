由於先前3席董事陸續請辭，永大(1507)今天召開股東臨時會進行董事補選，順利通過由台灣日立電梯提名的蔡尚育、林東昇、法人董事株式會社日立樓宇系統代表人井手浩二共3位董事，永大表示，未來將作為日立全資子公司前提下，與日立攜手加速推進合作進程。

今天股臨會出席率73.77％（301473493股），蔡尚育獲得295952170權，法人指派井手浩二295908989權、林東昇295822320權。解除董事禁業禁止案以98.159％通過（295893368權）。

此次臨股會為補選先前辭任的美商UT Park ViewINC.法人代表人張偉聰、許瑞鈞及許作名，此次推選的3名董事蔡尚育及林東昇為自然人，並多年在永大擔任要職；法人指派的井手浩二，在日立集團移動事業部工作多年，擁有豐富的電梯事業體經驗，此次補選的新任董事任期將於2022年4月17日補足原任期為止。