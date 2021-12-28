新竹市長林智堅拋出竹竹合併升格議題延燒，林智堅昨宣布，為推動竹竹合併，不參選合併後的大新竹市長。面對林智堅宣布不選大新竹市長，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，政治攻防非常動態，當然有沙盤推演，現在「林智堅不選可以修法了吧」，請先前批評因人設事、機關算盡的國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲及時代力量回答。

柯建銘指出，林智堅市長在拋出新竹縣市合併議題，新竹縣長楊文科馬上表態稱沒用，合併要升格，同時要修《地制法》第四條，把直轄市人口125萬人降為100萬人，當過縣市首長都知道，縣市共通問題要一併解決，因此，在楊文科提出竹竹合併升格後，他跟林智堅決定共同來推動。

柯建銘說，從林智堅宣布不參選大新竹市長，可以看到林智堅是為城市治理，希望讓台灣高端產業在新竹茁壯，出發點絕對不是為了個人選舉，國民黨立委林為洲、鄭正鈐、時代力量、民眾黨卻批評是因人設事，上周五院會提案付委審查，他們也反對，試問到底誰才是一黨之私，誰才是機關算盡。

針對國民黨提出竹竹苗合併，柯建銘說，國民黨是自掘墳墓，請民眾黨、時代力量不要陪葬當兵馬俑，請所有反對竹竹合併升格的人出來面對。

至於民進黨是否會徵召林智堅參選大新竹市長，柯建銘強調，請大家放心，講過的話做到底，沒有所謂的徵召參選，不可能徵召，林智堅現在的工作是繼續推動竹竹合併跟寫計畫書。