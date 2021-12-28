今(110)年高雄市跨年晚會將採雙舞台設計，由蓬萊舞台與高流舞台相互輝映，鹽埕分局轄區派出所同仁為鼓勵民眾多搭乘輕軌、捷運等大眾運輸交通工具前往遊賞，避免遭受無謂塞車與苦候停車位之苦，特別發揮創意巧思製作Kuso交通宣導短片，以「不要還沒到高流就讓您先引發胃食道逆流」為訴求，宣導民眾搭乘捷運與輕軌列車到鹽埕遊賞的便利性，讓市民大眾聰明輕鬆到鹽埕，賞美景、啖美食。

今年跨年晚會的高流舞台設置在鹽埕分局轄內，可預見晚會當日轄區將湧入大量人潮，為了確保前來遊賞旅客的安全，鹽埕分局除了配合市府交通局，就轄區實施三階段車輛入轄管制，並由五福四路派出所同仁用心製播kuso 交通宣導短片，呼籲民眾多利用輕軌、捷運等大眾運輸工具進入鹽埕前往灣區高流與蓬萊舞台；搭乘輕軌於真愛碼頭C11站下車即可抵達高流舞台。

鹽埕分局製作Kuso交通宣導短片，以「不要還沒到高流就讓您先引發胃食道逆流」為訴求，宣導民眾搭乘捷運與輕軌列車到鹽埕遊賞的便利性，讓市民大眾聰明輕鬆到鹽埕，賞美景、啖美食。(鹽埕分局提供)

鹽埕分局製作Kuso交通宣導短片，以「不要還沒到高流就讓您先引發胃食道逆流」為訴求，宣導民眾搭乘捷運與輕軌列車到鹽埕遊賞的便利性，讓市民大眾聰明輕鬆到鹽埕，賞美景、啖美食。(鹽埕分局提供)

搭乘輕軌於駁二大義路C12站下車，步行橫跨大港橋即可到達蓬萊舞台。另搭乘捷運至鹽埕埔1號站出口步行駁二特區，僅需不到10分鐘即可到達。為使民眾易於瞭解搭乘輕軌、捷運便利的遊賞動線，鹽埕分局同仁特別發揮趣味巧思錄製成Kuso宣導短片，使民眾在輕鬆觀看影片同時，即可獲知搭乘捷運與輕軌列車到鹽埕區的遊賞路線，避免在跨年晚會當天陷入人車壅塞與費時尋找、等候停車位之苦。

鹽埕分局製作Kuso交通宣導短片，以「不要還沒到高流就讓您先引發胃食道逆流」為訴求，宣導民眾搭乘捷運與輕軌列車到鹽埕遊賞的便利性，讓市民大眾聰明輕鬆到鹽埕，賞美景、啖美食。(鹽埕分局提供)

鹽埕警分局長蔡鴻文呼籲，喜迎111年跨年晚會，市府在愛河與灣區安排有精彩的燈光秀與演唱會，鹽埕分局全體同仁已整備完成、蓄勢待發，將竭盡心力作好安全維護與交通疏導工作，使盛會順利圓滿，讓前來參與跨年晚會的國人能輕鬆賞美景、開心吃美食，歡喜而來、盡興而歸！