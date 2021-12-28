男星鍾天是本土劇圈熟面孔，最為人所熟知的作品是《戲說台灣》，演技備受肯定，而他下了戲後是另一番光景，鍾天最近在節目上揭露真實人生，表示家境貧困，小時候媽媽就將他過繼給了別人，得知真相後他因此埋怨，即使後來相認，他卻直到生母過世都不曾喊她一聲媽，這件事成了他人生中最大的遺憾，坎坷身世逼哭主持人鄭弘儀。

鍾天近日上《新聞挖挖哇》節目淚揭身世，他雖然自小被送給別人家收養，但養父母其實一直有跟他的生父生母保持聯絡，雙方說好了等鍾天長大，要讓他跟親生父母相認，後來鍾天得知這些經過，反倒是他因埋怨而不願意相認，覺得跟親生父母沒有生活在一起過，無法承認他們是家人。

而這一拖，就拖到了他當兵時，被通知生母住進了醫院，養父通知要他快去見最後一面，他才終於願意跟母親見面，但內心的怨懟，讓他喊不出「媽媽」兩字，於是探望了一下就出去了，反倒是醫師追了上來，勸他：「你知道什麼叫不見棺材不掉淚嗎？」，鍾天還逞強回應：「不會啊！」，醫生聽了大嘆：「你不叫她，你會後悔一輩子」。

鍾天就這樣回到部隊崗位上，之後接到了家人的電話，告知生母已經離世，他才痛哭失聲，根據南部習俗，如果沒見到最後一面，後輩要從村口爬著進家門，鍾天照做，哥哥還趕緊扶著他並說：「有回來就好」，鍾天說到傷心處，忍不住流下淚來，鄭弘儀也忍不住哽咽哭了，勸慰鍾天，媽媽一定是有苦衷，才把他送養的，「你沒有叫親生母親一個媽媽，我想她還是很遺憾的走」。