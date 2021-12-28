林男一家4口停在斑馬線上等車輛通過。（翻攝爆料公社／石秀華高雄傳真）

林男一家4人遭BMW高速撞擊。（翻攝爆料公社／石秀華高雄傳真）

高雄市林姓男子一家四口26日晚間遭酒後駕駛BMW的黃姓男子高速衝撞，造成1死3輕重傷悲劇。27日晚間有目擊者將事發過程拍到當事人遭撞擊的影像，貼上臉書「爆料公社」社團，只見影片中，林男一家人走在斑馬線上被超高速的BMW衝撞，完全來不及閃躲，4人瞬間噴飛2層樓高，再重摔墜地，畫面十分驚悚，由於影片成為事發當下最有利的鐵證，警方正循線追提供影片的車主，以釐清案發過程。

高雄市38歲的黃姓男子26日晚間酒駕高速撞上45歲的林姓男子一家四口，導致林男的37歲的范姓妻子當場死亡、林男肋骨骨盆腿部骨折，15歲大女兒雙腿骨折牙齒斷裂，13歲二女兒多處擦傷。

警方27日下午訊後將黃嫌直接以「殺人罪」移送高雄地檢署，黃嫌一度腿軟致歉，檢方聲請羈押後，高雄地院27日深夜依「酒駕致死罪」將黃男羈押但未禁見。

案發後，有事發過程現場影片陸續傳出，其中一則最驚悚的影片27日晚間流出，影片被PO上臉書爆料公社，提供影片的網友表示：「看了好痛好可惡！OO全程錄到高雄假就撞死人的影片！看了心好痛！尤其聽到尖叫聲時！」。

影片中只見林男一家4口準備走斑馬線過馬路，因該路口無交通號誌，當晚左右來車不少，一家4口左右張望後走走停停，剛好走至路中央時，忽然BMW從畫面左下角出現，高速撞上4人，一家人根本來不及反應，當場被衝撞噴飛有2層樓高後，重重跌落在地，畫面非常駭人。

驚悚影片讓網友看了直呼「太可怕了」、「天啊，人都飛出去了，酒駕仔應該要判死刑。」「那車速也太快了吧？」、「看了好心痛」；有網友則認為，「這麼寬的路，居然不設紅綠燈保護行人？」。

警方表示，雖黃嫌已移送地檢署，但目前仍積極尋找案發過程的證據，將循線調閱周遭監視器，也盼提供影片的車主能和警方主動聯繫，警方不放過任何對案件偵辦的有利證據，查獲影片後會直接提供給檢方作為後續偵辦的方向。

酒駕寶馬男斑馬線聲押影片