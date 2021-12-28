隨著農曆春節的腳步即將到來，國人因疫情影響無法出國、企業也紛停辦尾牙宴，但國人重視的年夜飯卻不可馬虎！台灣蔬食領導品牌「寬心園」看準圍爐宴商機，今年持續推出深受好評的「金虎納福團圓年菜」，銷售量看增至少1成。

寬心園董事長黃瓊瑩表示，素食年菜很多是子女專程買來孝敬父母的，台北、台中均有分店的寬心園，可依據客人的需要指定提貨時間及地點，如在北部工作的子女，可選擇在父母居住的中部分店提貨，既節省長途運送的時間，亦可保留年菜的口感及新鮮度，因此深受許多上班族喜愛。

黃瓊瑩進一步表示，一般外帶年菜多是限除夕當天提領，但寬心園外帶年菜的提貨時間從小年夜到初二，無論是除夕夜圍爐、初一吃素或是初二回娘家，皆可嚐到廚藝團隊當天製作的新鮮素食年菜，這也是寬心園外帶年菜深受老客人喜歡的主因。

今年寬心園的金虎納福外帶年菜，仍以健康養生為訴求，新推出的「松露什蕈飯」，松露飄香氣味濃郁，融入泰國茉莉香米，小火燉煮入味後再以大火蒸熟保留松露香氣，搭配寬心主廚精心滷製的煨香菇，酥炸香氣十足的杏鮑菇、鴻喜菇、雪白菇、黃金蟲草等新鮮菇蕈，是一道喜愛松露與蕈菇的饕客們必嚐年節主食。

而以嚴選純正黑麻油、精挑節氣老薑、新鮮送達非基改豆包軟綿細嫩，及堪稱滋補聖品，圓潤飽滿、甜香味濃郁的龍眼乾，加上新鮮長年菜的「福壽迎長年」，經烹調煨煮釋放出食材香味，自然甘甜，也有象徵長命百歲的吉祥意涵，可說是一道補氣暖身、營養美味的團圓菜。

寬心園新研發出一道有「菇中之王」別稱的猴頭菇料理「飄香彩猴菇」，嚴選熟成階段口感紮實的猴頭菇，由主廚團隊精心研發醬汁，製程飄香四溢，經多道繁瑣工序完成，採用豐富維生素A的「蘋婆」鳳眼果Q綿清甜，特選A級大顆栗子，搭配時蔬綠花椰、馬蹄、紅黃甜椒等，呈現繽紛亮麗！

至於饕客必點的「御膳佛跳牆」，用當歸、川芎、紅棗、桂圓及檢驗合格生技中藥材熬煮藥膳湯底，加入巴西的姬松茸、韓國花菇、大甲芋頭、白河蓮子、中埔栗子、小農採收鮮筍共十多種食材文火慢煨，將材料與湯汁完美融合，精粹提煉出高湯精華，湯頭味甘潤喉、散發濃郁香氣。

寬心園外帶年菜即日起開放預購，110／12／31前現金、紙本五倍券購買，還可享3299元的優惠價（111／1／1後現金、紙本五倍券3599元，原價3800元），數量有限、售完為止。

此外，寬心園金虎納福年菜同樣主打5~6人份的小家庭年菜，菜色包括御膳佛跳牆（全素）、飄香彩猴菇（奶素|猴頭菇為奶素，可改全素）、松露什蕈飯（全素）、福壽迎長年（全素）、桃膠銀耳露（全素），共五道菜品，每套售價3800元，110／12／31前以現金／紙本五倍券購買，享3299元優惠，全台限量550套。