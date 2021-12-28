教育部今天在網路上「大專校院校務資訊公開平台」公布110學年各大專校院的新生註冊率，全部155所大學中，7校的註冊率低於6成，其中東方設計大學甚至低到只有19.06％，是招生最差的學校；此外，台大等10所大學的註冊率是100％。

教育部從106學年起每年底皆會公布新生註冊率，讓學生升學時參考。註冊率不滿6成的學校，106學年有17校、107學年有9校、108學年有6校、109學年有12校，到了110學年則降到7校。這些學校被認為是在「淹水線」以下，未來經營會非常困難。

今年註冊率未滿6成的學校，分別是明道大學43.77％、台灣首府大學38.18％、聖約翰科大40.46％、遠東科大50.14％、中華科大57.18％、華夏科大49.41％及東方設計大學的19.06％。其中東方設計大學註冊率不到2成，是全國最低。

此外，註冊率6到7成的學校被視為在「淹水線」附近載浮載沈，若不加油，也是隨時會滅頂。110學年註冊率介於6到7成的學校有20所，分別是台東專科學校、大葉、真理、台灣神學研究院、中華福音神學研究院、建國科大、高苑科大、景文科大、東南科大、美和科大、吳鳳科大、環球科大、中州科大、修平科大、敏實科大、宏國德霖科大、南亞技術學院、經國管理暨健康學院、大同技術學院及慈惠醫專。

110學年也有10所學校註冊率達100％，分別是台大、清大、成大、陽明交大、台科大、北科大、中信金融管理學院、一貫道崇德學院、及唯心聖教學院。

教育部公布大學校院註冊率，將會促使辦學不佳的學校加速退場。而到目前為止，已有高鳳數位內容學院、永達技術學院、高美醫專、亞太創意技術學院、南榮科大、台灣觀光學院及稻江科技暨管理學院等7所私立大專校院停辦。