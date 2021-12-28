「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）最近在VladTV聊到他花錢不眨眼的往事，或許可以讓大家想想為何這些腰纏萬貫的球員比普通人更容易破產。亞瑞納斯說他花錢的速度超快，他甚至在選秀進入NBA之前就把錢花光光了，反正他認為錢可以馬上賺回來。

亞瑞納斯的菜鳥合約是兩年84.5萬美元（當年匯率為新臺幣2722萬），第一年的年薪33萬美元。「喔，有那麼多啊，我都忘記了，我在選秀前就花掉那麼多了。我以為可以選秀前10名，拿到幾百萬的合約。所以我買了一輛凱雷德（Escalade）運動休旅車，裡面有5台電視機、4台音響。看到裴頓（Gary Payton）有弄麂皮的（一種絨布處理），然後我把車頂全弄成麂皮，我跟大家一樣弄了一大條鍊子，上面寫著GJA。」

GJA就是亞瑞納斯全名的縮寫（Gilbert Jay Arenas），結果他在第2輪第2順位才被金州勇士選上，只有次輪新秀的待遇，他很快就發現錢不夠用了。

亞瑞納斯說：「我的錢都花光了，算起來我每個月只能花500美元（當年匯率為新臺幣16500）。我必須負擔油錢、女朋友、兩隻狗，我一毛都沒了。我連從家裡開車往返球場的油錢都拿不出來，所以有時候我只能睡在球場，等於是無家可歸。這對我有幫助，讓我留在球場更久，理解到何謂專業。」

經過那次教訓之後，亞瑞納斯在球場展現驚人的才華，從巫師隊拿到6年6500萬美元合約，據說他後來就沒敢再這樣胡亂揮霍了。