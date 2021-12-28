高雄一名酒駕黃男26日晚間高速衝撞過馬路的林男一家人，導致林男妻子當場身亡、1位女兒重傷，引發全台民眾公憤。國民黨發言人楊植斗指出，今年1至9月酒駕肇事死亡人數統計，由民進黨執政的桃園市、台南市、高雄市三都均為27人，是「冠軍」。他不禁想問，國民黨提出了那麼多防制酒駕的法案，「蔡英文又聽見了嗎？」

楊植斗27日在臉書發文，引述今年1至9月台灣六都酒駕肇事死亡人數統計，桃園市、台南市、高雄市皆以27人登上六都第一，其中桃園市比去年上升9人、台南市比去年上升7人、高雄市比去年上升9人。

楊植斗痛批，酒駕害死人，總統蔡英文最近卻忙著為「竹竹併」發聲，要求民進黨立委務必支持竹竹併更想強行修法，反觀國民黨江啟臣等立委提出防酒駕法條，想將酒駕者的汽車沒入，卻被立法院擱置不理。楊質疑，竹竹怎麼併他覺得可再討論，但在竹竹併之前，蔡可否再次發聲，要求討論國民黨提出的防酒駕法案？

對此，楊植斗痛批，法務部部長蔡清祥27日出來說重話，稱希望酒駕個案「從重量刑」，但楊認為這根本是在演戲，因為現在酒駕撞死人最重就是10年以下，這個可笑的刑度難怪累犯沒在怕。江啟臣也針對刑度的調整發聲，要求最重可處死刑丶無期徒刑，國民黨提出那麼多案子要防止酒駕發生，「蔡英文又聽見了嗎？」