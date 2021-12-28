嘉義縣長翁章梁今以「農工大縣，正在實現」為主題辦演講會，邀各行各業、在地鄉親到場參與。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁今舉行就職三周年演說，事前受訪時，翁章梁表示，從各種民調顯示，鄉親肯定縣府團隊正在努力的方向，所以未來還是會繼續堅定往農工大縣方向走下去，至於競選連任，如果鄉親支持，他就會繼續爭取服務的機會，另翁也對新竹市長林智堅棄選合併大新竹市長表示敬佩，認為他是真心為大新竹未來發展著想，非常有勇氣。

翁章梁今以「農工大縣，正在實現」為主題，並以「水如何變成溫開水？」破題，分享自己執政3年，每一天都沒有鬆懈，兢兢業業的處理縣政，另也細數各局處3年執政種種成果和未來展望，期盼翻轉嘉義的夢可以實現。

翁章梁坦言，要轉型改變並不容易，需各界投入才能成事，如同水要變成煮沸的開水也是有過程，並以質變量變形容嘉義縣的發展歷程，強調從量變到質變是辛苦的，必須找對方法，了解事物的性質，量變才會質變，必須付出努力，才會量變，要抓準方向，質變才不會失焦。

翁章梁說，嘉義抓緊農業縣往農工大縣邁進，積極爭取建設、建立品牌、打開通路、智慧科技，嘉義縣正在質變，這是有基礎的，是現實的，它一定會成功！

「帶領嘉義向前邁進的火車已經步上軌道！」翁章梁喊出，所有的成功都不是一蹴可幾，所有的成功都是靠點點滴滴累積，形容過去的積累如同正在鋪設軌道，如今火車已上軌。