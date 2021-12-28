民進黨首位山地原住民立委伍麗華，她的烏來後援會會長游傳輝、副會長陳文明，未經她同意並告知的情況下，選前花2700元設宴招待選民替她拉票，一審依交付不正利益罪各判刑3年2月，二審考量2人坦承犯行，減刑後各判2年及1年10月，各宣告緩刑5年。可上訴。

判決指出，游傳輝、陳文明在2019年12月28日於在新北市烏來區環山部落、忠治部落，與多位山地原住民一起搭乘遊覽車，前往桃園市大溪區仁一街原住民文化館所舉辦「2020總統暨原住民族立委聯合造勢活動」。

去程途中，因某位陳姓民眾提議活動結束後晚上去喝一杯，為求伍麗華順利當選，陳文明即順勢表示「晚上回來呀，便當不要吃了啦，就是說我們今天就直接交到鳥來伯那邊，辦一桌喔」，「好不好會長」，游傳輝亦回應：「可以」。

同日下午造勢活動結束後，眾人即至新北市烏來區之鳥來伯餐廳用餐，並由游傳輝、陳文明出資1桌，連同酒水之價格共2700元，並在過程中拜託眾人投票支持伍麗華。

台北地院一審將游、陳各判刑3年2月，台灣高等法院二審考量2人坦承所犯，有所悔悟，減刑後將游判刑2年，陳判刑1年10月，各宣告緩刑5年， 緩刑期間各提供200小時及100小時的義務勞務。

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