糖尿病與腎臟病共病病人受惠！健保署推新增「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」，鼓勵院所組成跨疾病之整合性照護團隊，更有效地應用資源與人力，透過衛教及追蹤提高病人參與疾病管理的意願，預期將有22.8萬之共病病人受惠，推估增加支出約1.17億點（約等於1.17億元）。

由於糖尿病及初期慢性腎臟病共病病人可能由不同院所分別收案及照護，為解決現行醫療服務片段等連續性不足之問題，健保署9日在「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準共同擬訂會議」，討論通過新增「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」。

糖尿病是造成洗腎的原因之一，病人血糖控制不佳可能導致腎臟功能衰退，嚴重者甚至會因腎臟功能喪失而須長期洗腎。健保署長李伯璋表示，主要考量糖尿病及初期慢性腎臟病具多項共同風險因子，照護族群多有重疊或具因果關係;且隨著人口老化及生活型態改變，台灣糖尿病病人數逐年增加，根據統計，2020年因糖尿病就醫人數高達242萬人。

他表示，整合方案對健保來說，也能因病情早期控制和介入，降低可能可避免的醫療費用支出，達到醫療院所、病人及健保三贏的目標。

整合方案除整併原有的糖尿病及初期慢性腎臟病方案外，更針對糖尿病與初期慢性腎臟病共病病人新增共管措施。希望透過提高獎勵誘因鼓勵院所組成跨疾病的照護團隊，故其管理照護費由原單一方案之200點調升為400點、品質獎勵金由原單一方案之400點至1000點不等調升為1000點，病人可以於同次就醫獲得糖尿病及初期慢性腎臟病的檢查、衛教等醫療服務。

此外，為了鼓勵院所主動追蹤病情相對嚴重或難治之個案，也新增了HbA1c、LDL及UACR檢驗檢查結果「進步率」獎勵指標，當病人的檢驗值較前一年進步達一定比率者，仍有機會獲得獎勵。