台灣民意基金會提供

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四大公投被完封，台灣民意基金會今天公布民調，四成六基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，四成四不滿意。顯示台灣人對蘇內閣整體施政表現看法分歧，四大公投結果讓蘇內閣得以脫離新的執政困境，但並沒有為蘇內閣施政滿意度大幅加分。

根據台灣民意基金會今天公布的民調，對於行政院長蘇貞昌所領導內閣的整體施政表現，有12.3％非常滿意，33.9％還算滿意，22％不太滿意，21.8％一點也不滿意，10％沒意見、不知道、拒答。

基金會董事長游盈隆表示，18歲以上台灣人中，四成六基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，四成四不滿意，透露一個明確的訊息，那就是，台灣人對蘇內閣整體施政表現看法分歧，評價不一，且未獲過半數人民的肯定，儘管滿意的人比不滿意的人略多2.4個百分點。

他說，和上個月相比，滿意蘇內閣整體施政表現的人增加1.3個百分點，不滿意的人減少2.3個百分點，這一來一往，使得滿意比不滿意多2.4個百分點。這一方面，讓蘇內閣得以脫離新的執政困境；另一方面，也說明四大公投結果並沒有為蘇內閣施政滿意度大大加分。

游盈隆指出，由此可見，四大公投結果只讓蘇內閣避開一場巨大災難，解除倒閣危機，但並不因此大幅提昇施政滿意度。蔡英文總統與蘇貞昌院長是政治命運共同體，當四大公投結果無助於蔡總統聲望的提高，自然也不可能有助於蘇內閣施政滿意度的提昇。

他說，從蘇內閣2019年2月以來整體施政表現的民意反應來看。過去一年是蘇內閣成立以來民意支持起伏最大的一年，過程中驚心動魄，高潮迭起，有過兩次所謂的「死亡交叉」，但卻有驚無險。