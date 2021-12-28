今年以來谷歌母公司Alphabet股價已經上漲近70%，帶動市值直逼2兆美元大關。隨著今年進入尾聲，Alphabet料將創下2009年以來最大的年度漲幅，而如此亮眼的表現讓其他大型科技股也望塵莫及。

截至上周四，Alphabet今年以來股價上漲了68%。周一該公司上漲0.67%，收在2958.13美元。2021年的美股將在本周五封關，這表示其他科技巨頭應該是沒機會超車了。

在其他大型科技股當中，微軟的漲幅跟的最緊，今年股價上漲約51%。蘋果今年漲33%，臉書母公司Meta漲23%，亞馬遜僅漲5%。

即使將特斯拉拉進來，也搶不了Alphabet的光彩。特斯拉今年以來上漲51%。

由那斯達克指數中最大的非金融公司所組成的那斯達克100指數，今年以來上漲27%，同樣落後Alphabet好幾條街。

上一次谷歌股票締造更好的報酬率是在12年前，當時其全年股價翻漲了一倍多，但身價和現在完全不能比，谷歌的股票市值直到2020年1月才達到1兆美元。

而在達到這個重大里程碑後短短不到兩年，由谷歌改名的Alphabet市值又增加了近1兆美元，並在11月中旬創下新高，僅略低於2兆美元。截至周一收盤，Alphabet股票市值來到1.96兆美元。

Alphabet絕大部分收入來自於谷歌廣告業務的貢獻。在新冠疫情期間，Alphabet展現出了其經營的強韌性，同時也證明經得住最近的通膨風暴。越來越多消費者轉向網路和行動搜索、谷歌地圖與YouTube影音平台，而疫情期間的遠端工作模式亦帶動谷歌的雲端基礎設施部門持續增長。

根據10月份公布的第三季財報，Alphabet的廣告營收年增43%，達到531億美元，其中，YouTube的廣告營收亦跳升至72億美元。谷歌雲端部門第三季營收年增45%，為49.9億美元，而營業虧損從一年前的12.1億美元大幅縮小至6.44億美元。此外，該集團的整體獲利表現亦優於市場預期。

根據Refinitiv對分析師所做的預測調查，Alphabet全年營收估將成長39%，達到2540億美元，遠超出去年的成長13%，並創下自2007年以來最強勁的增長。

不過，分析師對該公司2022年的展望則較為保守，並認為Alphabet可能需要尋找新的成長引擎以繼續保持優異營運表現。分析師預估該公司2022年的營收增長可能放緩至17%，與疫情爆發前的2019年持平。