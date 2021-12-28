專業LED封裝製造大廠弘凱(5244)預計於2022年1月19日掛牌上市，為配合初次上市前辦理現金增資發行新股及過額配售，對外公開承銷總共6895千股，其中5436千股採競價拍賣，競價拍賣期間為2021年12月29日起至2022年1月3日止，每日上午9時至下午2時，競價拍賣底價34.17元。

將依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，每標單最低1張，最高689張，並將於2022年1月5日上午10點開標。

弘凱光電有別於一般傳統LED封裝業務，主要朝向光能與電能結合之封裝領域發展，為LED產業鏈中游之專業封裝製造商，並持續深耕高品質及利基型市場，提供解決客戶問題之服務為長遠營運策略。

弘凱光電2021年前三季營收為9.34億元，較2020年同期成長51.04%；2021年前三季每股盈餘為3.65元，高於2020年同期之2.15元；該公司營業毛利率持續成長，由2018年度之39.39%增加至2021年前三季之47.51%。弘凱前11月累計營收11.26億元，較2020年同期成長40.57%，主要係受惠於終端應用於防疫檢測產品之紫外光LED訂單及終端應用於筆記型電腦之防側漏光LED訂單均成長，且開發新產品、新客戶有成，使弘凱光電2021年度之營收成長表現優於LED封裝同業。

為擴展營運產能，因應未來十年所需，弘凱已於中國大陸江蘇省南通市興建新廠，預計將於2022年第四季完工及試產，並於2023年1月開始貢獻產能，為弘凱光電之營運規模挹注新動能。