大陸財政部部長劉昆27日在北京舉行的大陸全國財政工作視訊會議上，介紹2022年財政工作重點。他表示，2022年將實施更大力度減稅降費，增強市場主體活力。

據新華社報導，劉昆表示，2022年實施積極的財政政策，要重點把握好六個方面：

一是實施更大力度減稅降費，增強市場主體活力；二是保持適當支出強度，提高支出精準度；三是合理安排地方政府專項債券，保障重點專案建設；四是加大中央對地方轉移支付，兜牢基層「三保」底線；五是堅持黨政機關過緊日子，節儉辦一切事業；六是嚴肅財經紀律，整飭財經秩序。

劉昆表示，2021年，大陸優化和落實減稅降費政策，預計全年新增減稅降費達到1兆元（人民幣，下同）。2022年，要嚴格落實國家出臺的各項減稅降費政策，確保減稅降費政策紅利落地。

他並指出，2022年將加強對中小微企業紓困幫扶，實施普惠金融發展示範區獎補政策，繼續實行小微企業融資擔保降費獎補，新增支持一批國家級專精特新「小巨人」企業，鼓勵地方安排中小企業紓困資金。