「星爺」周星馳人稱無厘頭爆笑天王，所拍出的經典搞笑電影無數，很多至今還在電影台被影迷反覆重溫；其中《破壞之王》的台詞經常被PTT鄉民引用，如林國斌所飾「斷水流大師兄」的「在座的各位都是垃圾」。然而細心的粉絲卻不難發現，後來紅遍影歌視的天王古巨基，在這部《破壞之王》是大螢幕初登板，還曾對周星馳使用辣椒水惡整！

《破壞之王》是由李力持執導，周星馳、鍾麗緹、吳孟達等人主演的電影，靈感源自日本漫畫《破壞王》，這部電影在1994年上映，以3,692萬港幣的火熱票房成為當年十大賣座影片，更獲得第31屆金馬獎的提名，劇情敘述周星馳飾演的主角「何金銀」因性格懦弱，備受霸凌，直到遇見自己的女神（鍾麗緹飾演的「阿麗」）後，便決定透過習武徹底擺脫懦夫的陰影。

《破壞之王》是古巨基（右1）演出的首部電影，左1為周星馳。（圖／翻攝自百度百科）

古巨基在《破壞之王》中飾演榮記冰室餐館的員工，也就是周星馳的同事，店裡的員工都愛惡整周星馳，包括古巨基也是，曾拿辣椒水當做茶給周星馳喝，非常搞笑，不過那個時候的古巨基還只是一個娛樂圈新人，而本片也是他演出的首部電影，雖然當時古巨基十分稚嫩、青澀，不過他的高顏值小鮮肉形象，卻也讓不少影迷看了眼睛為之一亮。

古巨基（右）曾演出《破壞之王》，在片中以辣椒水惡整周星馳（左）。（圖／翻攝自百度百科）

古巨基隨後在香港歌壇很快開始走紅，曾是史上首位奪得四台（無綫電視、商業電台、新城電台及香港電台）新人獎金獎的歌手，更曾在1997年叱吒樂壇流行榜頒獎典禮中擊敗四大天王之中的張學友、劉德華、郭富城，奪得「叱咤樂壇男歌手銀獎」；自1994年入行以來，古巨基曾推出超過35張專輯，至今已奪得近400個男歌手及音樂上的獎項，被視為四大天王時代之後千禧年代最成功的香港歌手之一。

古巨基現在已是香港樂壇天王。（圖／翻攝自古巨基IG）

《破壞之王》最為PTT鄉民所津津樂道的，莫過於飾演「斷水流大師兄」的林國斌，在精英中心拿立可白塗掉跆拳道、劍道部、西洋拳、柔道部，並說：「我認為空手道是世界上最強的武術，其他應該廢除」，並對柔道部主將「黑熊」微笑表示：「我不是針對你，我是說在座的各位，都是垃圾」，雙方隨即翻桌動手，四部主將被他一人打趴。林國斌因酷似天王「黎明」，也在電影中有「我愛黎明！」的搞笑台詞橋段。林國斌是成家班出身的武師，在近期電影《怒火》中與甄子丹有精彩打鬥戲碼。

林國斌因演出《破壞之王》裡的斷水流大師兄，聲名大噪。（圖／翻攝自網路）

（影片來源取自《香菇鐵》若有移除請見諒）

《破壞之王》原著漫畫《破壞王》主角為澤村典隆，因女主角中山琪一句「我討厭懦弱的人」而發奮學武，歷經拳擊、柔道、俄羅斯軍隊格鬥技、相撲、中國古武術等強敵挑戰，最終成長為闖蕩世界不懼任何對手挑釁的格鬥之王。