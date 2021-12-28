最近大陸A股常出現新股跌破發行價，又或發行後大額棄購事件。27日晚間，在港股有上兆元市值的巨無霸中國移動發佈回A股上市發行結果，遭到網上投資者7.43億元（人民幣，下同）棄購，甚至超過了2年前中國郵儲銀行6.53億元棄購的歷史紀錄。

根據《中國基金報》報導，如果按照1000股一籤，棄購籤數為1萬2910籤，如果一籤對應一位投資者的話，就有上萬名投資者棄購。

最近一段時間，新股頻頻出現大額棄購，史上最貴新股禾邁股份遭3.63億元棄購，上市首日卻大漲30％，不過遭棄購1.99億元的百濟神州卻大跌逾16％。

除遭網上投資者棄購之外，中國移動還遭網下投資者棄購金額1270.49萬元，包含渤海證券資管和知名私募翼虎投資也進行棄購。

根據資料顯示，中國移動此次A股發行價為57.58元／股，綠鞋行使前發行總股數為8.457億股、募資總額為486.95億元；綠鞋全額行使的話，發行總股數將擴大到9.72555億股、募資總額為560億元。