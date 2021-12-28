高雄市黃姓男子26日晚間酒駕高速撞上林姓男子一家至1死3傷，被依「殺人罪」移送，檢方同樣也以殺人等罪向法院聲押禁見。黃男當庭表示自己最多只能負擔20萬元具保金，高雄地院認為不足以擔保重大犯行，裁定羈押。考量檢方已完成相關證人訊問及證據搜集，裁定不禁見。

檢方27日傍晚發出聲明，強調對酒後駕車行為「零容忍」，認定黃男具「殺人之不確定故意」，涉犯刑法第271條殺人既未遂罪嫌重大，並有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。

高雄地院庭長楊國祥解釋，檢方當時就以殺人、公共危險等罪嫌聲請羈押禁見，高雄地院審酌黃男犯行後，認定屬公共危險罪中「酒駕致人於死」，因此沒有所謂「變更」法條的說法。

《刑法》公共危險罪、第185-3條第二項規定，酒駕致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑。黃男未來最重可能僅判10年，有望逃過10年以上刑期的殺人重罪。

黃男坦承事發前，在咖啡店飲用約300ml威士忌後酒駕上路，車才開到高雄市前金區河東路，便不勝酒力、撞上林男一家4口，造成林男骨盆骨折，范姓妻子當場重傷不治，14歲和15歲2名女兒分別受有四肢擦挫傷、雙小腿骨折全口牙脫落等傷勢。

楊國祥表示，黃男酒駕犯行造成被害人1死3傷，將面臨最輕本刑3年以上之罪責訴究及高額民事賠償，有事實足認被告有逃亡之虞。但黃男表示，目前自己1人在小港區獨居，並未與家人共同居住，高雄地院認為黃男與親人間關係不密切，所受親情羈絆較為薄弱。另外，黃男表示自己可負擔的具保金額僅20萬元，相較於其所面臨的刑責而言，只有羈押，才能確保本案偵查、審理、執行，高雄地院才裁定羈押。

針對並未禁止接見通信部分，楊國祥解釋，檢方認為有事實可認定黃男有勾串證人、滅證之虞，但檢方已完成現場目擊者、同行友人的訊問，加上提供的證據資料（含案發現場周遭監視器畫面）已齊全，最後才裁定不予限制。