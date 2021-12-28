隨著2021年即將進入尾聲，一年一度的「全球百大美女」排行榜也再次出爐。而先前曾多次挺進全球前5名的TWICE台灣籍成員周子瑜，今年竟倒退了多個名次，還輸給了另一個女團成員，受到網友熱烈討論。

美國網站「TC Candler」每年都會選出全球百大美女排行榜，今（28）日官方依舊慣例於網路上公佈名單，再度引發熱議。這次除了TWICE中的娜璉、Momo、Sana以及BLACKPNIK成員中的智秀、Jennie、Rosé，還有ITZY、Somi、金請夏、MAMAMOO頌樂等多位女團成員榜上有名外，先前曾多次進入前5名的TWICE成員周子瑜，這次卻掉到了第7名。

這次進入全球百大美女前5名的，分別是獲得第5名的MOMOLAND成員Nancy，以及奪下冠軍的BLACKPNIK成員Lisa。今年才21歲的Nancy擁有精緻的混血臉孔與清新的氣質，一出道就受到大批網友的喜愛，不久前她所屬的女團MOMOLAND還在AAA頒獎典禮（亞洲明星盛典Asia Artist Award）上獲得大獎，使人氣再度飆升。

而來自泰國的Lisa，雖在BLACKPNIK中年紀最小的「忙內」，但在團隊中擔任饒舌與舞蹈擔當的她，出道時也憑著亮麗的外表與精湛的舞技，加上獨特的個人魅力受到大批粉絲的愛戴。24歲的她，去年曾在全球百大美女拿下第2名，今年9月推出SOLO專輯《LALISA》後人氣橫掃全球，也使她今年一舉衝上冠軍的寶座。