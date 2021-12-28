新竹市長林智堅昨晚宣布不選大新竹市長，他今天上午再談過程，他說，蘇院長確實基於疼惜，鼓勵他再想想，但因覺得個人已讓在野政黨扭曲本質，院長最後仍尊重他的決定，他也強調會下鄉與民眾一起站出來，讓朝野聽見聲音，讓心裡有鬼、以拖待變的人知道，民意已經高漲。

外界傳出，林智堅決定不選是受到黨內外的夾攻，並據傳黨內派系是最大原因，因此才委屈不選，對此，林智堅委婉表示，1個夢想的開始往往是1個人的想像，但是有夢想的人他就必須要付出行動，要去邀集更多人加入實踐夢想的行列，唯有說服更多人才能促成這件事，讓大家共享這個美好，過程一定是如此。

起初民進黨內部有許多不同意見，都是出於對他的提醒和意見，希望更好，不過最後在黨內都有高度共識下，總統也多次當面和大家溝通，他在中常會也3次說明，黨內部問題都已解決。

現在最關鍵是朝野和政黨大家要正視這個問題，不要再逃避，也不要找其他藉口，趕快坐下來理性溝通，該討論的、該走的程序，就可照各政黨意見來討論，不要再做政黨操作，會讓人民看破手腳、更加失望。

他說，大新竹合併升格只差最後1哩路，修法已經付委，未來委員會透過實質審查可以充分討論，他會下鄉與民眾一起站出來，讓朝野各政黨聽見，讓這些心裡有鬼、以拖待變的人知道，民意已經高漲，大家要理性面對。