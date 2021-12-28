疫情紛紛擾擾的2021年即將結束，台北植物園新年度的假日主題導覽系列活動也即將展開，2022年以「後疫情與植物」為主軸概念，每月都有不同的導覽主題，由志工免費帶領民眾，藉由綠色植物的療癒力，紓解疫情影響下焦躁不安的情緒，歡迎民眾實聯登記參加！

疫情自2019年底爆發，至今已延燒了兩年，人們為了防疫不得不改變工作和生活方式，台北植物園每周日固定舉辦的假日主題導覽活動，在2020與2021年的疫情嚴峻期間，好幾個月份也都暫停辦理，而許多人因為疫情開始在家上班或上課，也開始在家裡栽植起各種植物。

林試所所長曾彥學表示，雖然導覽活動因為疫情嚴峻暫停辦理，但每個月的活動主題內容還是依照原定時程安排規劃，為了不讓這些精采有趣的導覽主題就這麼錯過，特別整合原本取消的主題，在本土疫情緩和與相對穩定的時候再次推出，希望在後疫情時代，大家能藉由植物優美的姿態、質感、造形以及散發的氣味，體驗綠色療癒力。

2022年的台北植物園假日主題導覽系列活動，由元月份的「佛教植物」開始，透過介紹百年前植物學家刻意自東南亞引入的佛教植物，除了辨識植物「見花是花」之外，也希望能讓大家悟覺善美的彼岸意境。

而二月份的主題則是「沒有種子的蕨類」，將帶領民眾觀察不開花、不結果，而以葉片外貌豐富變化著稱的蕨類植物。三月份到年底的各月主題也非常有療癒力，依序是「芳香的樟科」、「景天科多肉植物」、「雨林植物天南星科」、「熱帶的薑科」、「濕生野地」、「植物與昆蟲」、「昆蟲在植物上造蟲癭」、「療癒庭園」、「文學植物」及「恐龍時代裸子植物」等。

每周日台北植物園舉辦的主題導覽活動，透過志工的精心設計，藉由生動活潑的遊戲與動手操作的方式來進行解說導覽，希望能帶動參與者動腦筋思考，進而達到寓教於樂的效果。因應防疫實聯制，每場次限50人參加，開場前30分鐘於集合地點賞荷廣場領號碼牌實名登記，參加者需戴口罩、量額溫。

林業試驗所植物園組園長范素瑋表示，為鼓勵民眾經常造訪台北植物園參加假日的主題導覽活動，凡參加每月的探索活動，即可獲得一個戳印，集滿十個月份以上的戳印者，即可獲得精美紀念品一份，並於12月活動時兌換領取。